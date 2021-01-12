О нарушении энергоснабжения в Республике Дагестан

Source: Russia Ministry of Energy

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением в Республике Дагестан, где из-за сильного налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго»).

По состоянию на 10-00 отключены: ВЛ 6-10 – 22; ТП 6-10 кВ – 574. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах (около 48 900 человек). Мощность отключенных потребителей – 12,9 МВт.

Аварийно-восстановительные работы ведут 52 бригады (162 специалиста и 56 единиц техники).

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