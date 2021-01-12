Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#Главное#МКС#МКС-64#Союз МС-17#Союз МС-18#Прогресс МС-1412.01.2021 17:50

Плановая коррекция орбиты МКС запланирована на 21 января

С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», а также запуском и стыковкой корабля «Союз МС-18» на 21 января 2021 года запланирована очередная коррекция орбиты Международной космической станции.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), в 19:14 по московскому времени будет выдана команда и включены двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», которые проработают 418,5 секунды.

Средняя высота орбиты станции увеличится примерно на 1,2 км и составит около 419,77 км над поверхностью Земли.

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