Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина12.01.2021 18:26

Победитель проекта «Профстажировки 2.0» разрабатывает аппараты для исследования Венеры

Выпускник Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана Николай Ткачев в первом сезоне проекта «Профстажировки 2.0» успешно решил кейс Роскосмоса — спроектировал окололунную орбитальную станцию-гостиницу. Став победителем Николай выиграл практику, а затем получил должность инженера-конструктора проектно-конструкторского отдела НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Сейчас Николай принимает участие в разработке аппаратов, предназначенных для исследования Венеры.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин рассказал, что история успеха Николая стала вдохновляющим примером для многих участников второго и третьего сезонов конкурса.

«Мы видим путь к мечте, который человек успешно прошел. Ведь космосом и астрономией Николай увлекся еще в школе. Тогда же пришла мысль связать свою жизнь с ракетно-космической отраслью. Он рассказывал, что в десятом классе у него появился телескоп, но ему быстро надоело смотреть в него просто так — хотелось решать практические задачи, а астрономию в школах еще не преподавали. Тогда он нашел курсы по астрономии МГУ им. М.В. Ломоносова, прошел всю школьную программу с помощью куратора, после чего выиграл областную олимпиаду по астрономии. А потом пришла мысль: а почему бы не пойти ракеты строить? Так он решил поступить в МГТУ им. Н.Э. Баумана», — рассказал Илья Семин.

Директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Шишкин отметил, что сейчас на платформе «Профстажировки 2.0» размещено более 40 кейсов, посвященных космической тематике.

«Госкорпорацией „Роскосмос“ совместно с партнерскими организациями ведется постоянная и системная работа по активному включению молодежи в просветительские и образовательные проекты, посвященные космической тематике. Безусловно платформа „Профстажировки 2.0“ — это один из ярких примеров успешного сотрудничества. Благодаря этому проекту можно уже сейчас, будучи студентом, выбрать свой профессиональный путь в ракетно-космической отрасли», — отметил Дмитрий Шишкин.

После успешного прохождения преддипломной практики будущий работодатель (АО «НПО Лавочкина») предложил Николаю не только трудоустройство, но и возможность выбрать наиболее интересующее его направление для дальнейшей работы.

«Поскольку мне интересно было именно проектирование аппаратов в целом, то я устроился в проектно-конструкторский отдел на должность техника 3-й категории, а уже после защиты диплома о высшем образовании получил должность инженера-конструктора. Адаптация прошла гораздо проще, чем я мог себе представить. Все благодаря коллективу — это очень дружные и активные люди, всегда готовые помочь и ответить на любой вопрос», — отмечает победитель первого сезона конкурса.

Сегодня Николай Ткачев принимает участие в разработке аппаратов, предназначенных для исследования Венеры.

«Я рассчитывал возможность взлета ракеты из атмосферы Венеры на орбиту для программы по доставке венерианского грунта. Сейчас наша команда занимается спускаемыми аппаратами. Мы также разрабатываем орбитальный модуль. Задачи интересные, работа всегда увлекает», — добавил Николай.

В дальнейших планах Николая Ткачева — поступить в аспирантуру. Он еще не определился с темой, но знает, что будущее исследование будет непосредственно связано с теми задачами, над которыми он сейчас работает.

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«Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. По итогам первого сезона конкурса студенческих работ «Профстажировки 2.0» победителями стали 505 студентов, а второго — 636. Всего на платформе проекта размещено 4767 кейсов от 1407 работодателей. Проект «Профстажировки 2.0» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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