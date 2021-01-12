Поздравление по случаю Дня работника прокуратуры

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Поздравляю всех российских прокуроров и ветеранов ведомства с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры.

В течение почти трёх веков органы прокуратуры являются надёжной опорой нашего государства, защищают законность, охраняют общество от произвола и несправедливости, а ключевым принципом работы ведомства неизменно остаётся служение на благо народа и нашей Родины.

Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет важнейшую роль в обеспечении прав и свобод наших граждан, в надзоре за своевременным и точным исполнением положений Конституции и законов страны, вносит серьёзный вклад в развитие России как правового демократического государства.

Фронт работы у вас всегда большой. Так, за 2020 год прокурорами было выявлено свыше 3,5 миллиона нарушений федерального закона. Для их устранения внесено более 820 тысяч представлений, по материалам проверок возбуждено почти 19 тысяч уголовных дел. За каждой этой цифрой – восстановленная правда и справедливость.

Жду от вас весомых результатов и в наступившем году. Среди приоритетных задач – выявление и устранение нарушений социальных прав людей, особенно наиболее уязвимых категорий граждан.

В прошлом году Россия столкнулась с масштабной эпидемией коронавирусной инфекции. В сложнейшей ситуации государство сделало всё, чтобы поддержать людей, повысить устойчивость экономики, укрепить систему здравоохранения, приняло целый ряд других неотложных мер. И очень важно, чтобы вся выделяемая помощь дошла своевременно и по назначению, чтобы медработники, семьи с детьми, люди, временно лишившиеся работы, получили положенные средства, а малый и средний бизнес, самозанятые могли пользоваться предоставленными льготами в полном объёме, на основе прозрачных и удобных правил.

И конечно, следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом и преступностью, жёстко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета.

Самого серьёзного внимания требуют и другие направления. Среди них – надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную Думу.

В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твёрдо, принципиально. Полномочий, компетенции для этого у вас достаточно.

Отмечу, что, учитывая выполнение прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, её конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен. В том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов, установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства, повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры.

Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного – чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надёжной защитой закона.

Уважаемые товарищи!

Хочу поблагодарить российских прокуроров за добросовестное отношение к своим обязанностям, за высокие профессиональные качества.

Ещё раз поздравляю вас с праздником. Желаю руководству, всем работникам и ветеранам органов прокуратуры здоровья и успехов. Благополучия и всего доброго вашим близким.

MIL OSI