Source: Russia – Council of the Federation

В ходе дистанционного приема граждане были подняты вопросы, имеющие высокую социальную значимость, подчеркнул сенатор.

Член Комитета Совета Федерации по международной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым провёл дистанционный приём граждан.

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Жители затрагивали такие вопросы, как сохранение гаража, оказавшегося под угрозой сноса, получение компенсационных выплат от Фонда защиты вкладчиков, ситуация с аварийным состоянием причала на набережной.

Доцент Крымского федерального университета в своём обращении к сенатору обратила внимание на тему патриотического воспитания юношества в высших учебных заведениях Крыма, привлечения к нему ветеранов Великой Отечественной войны и труда.

Житель Ялты отметил важность проведения выставок и других информационных акций в Москве для того, чтобы больше рассказать согражданам о Крыме.

Подводя итоги приёма, Сергей Цеков отметил, что работа с обращениями граждан – это прямая связь с людьми. Поднятые проблемы имеют высокую социальную значимость. Необходимые запросы будут направлены в соответствующие структуры федерального и регионального уровня.

Часть предыдущих обращений уже получили положительные решения, отметил сенатор. Так, оформлен вид на жительство человеку, проживавшему в Крыму до 2014 года, но утратившему украинский паспорт и другие документы.

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