Т. Гигель: В Республике Алтай остро стоит вопрос подготовки кадров для системы лесного хозяйства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретилась с министром природных ресурсов, экологии и туризма региона.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону провела рабочую встречу с министром природных ресурсов, экологии и туризма Республики Екатериной Поваровой.

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Обсуждались вопросы фактического выполнения работ в сфере защиты, охраны и воспроизводства лесов, проведения противопожарных мероприятий в весенне-летний период.

По словам сенатора, в регионе, как и в других субъектах Федерации, достаточно остро стоит вопрос подготовки кадров для системы лесного хозяйства. «Сегодня ощущается серьезный дефицит не только государственных лесных инспекторов, в задачи которых входит патрулирование в лесах. В последние годы создалась и серьезная потребность в инженерно-технических кадрах».

Татьяна Гигель отметила также необходимость работать по вопросу целевого обучения кадров, поддержки молодых специалистов, прибывающих в государственные учреждения лесного хозяйства на работу. «Следует наладить работу по повышению мотивации школьников для получения лесопромышленных профессий», — считает сенатор.

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