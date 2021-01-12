Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия#История12.01.2021 12:00

12 января — день памяти Сергея Павловича Королёва

Во вторник, 12 января 2021 года, российская ракетно-космическая промышленность отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Павловича Королёва — основоположника практической космонавтики, одного из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советского конструктора, внесшего огромный вклад в развитие отечественной космонавтики. Сергей Королёв родился 12 января 1907 года в Житомире (в то время территория Российской империи) в семье преподавателя русской словесности.

Ещё в школьные годы Сергей Королёв отличался исключительными способностями и неукротимой тягой к новой тогда авиационной технике. 1 июня 1924 года он подал просьбу о зачислении в Академию воздушного флота, но решение вопроса затянулось, и он поступил в Киевский политехнический институт на авиационное отделение, затем перевелся в Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана. В это время С.П. Королёв проектировал и строил летательные аппараты: планеры «Коктебель», «Красная Звезда» и легкий самолет СК-4, предназначенный для достижения рекордной дальности полета.

В 1931 году совместно с Фридрихом Цандером организовал одну из первых в стране ракетных организаций — Группу изучения реактивного движения (ГИРД) при Центральном совете Осоавиахима, которую Королёв затем возглавил, став также председателем ее Технического совета. Уже с апреля 1932 года ГИРД стала по существу государственной научно-конструкторской лабораторией по разработке ракетных летательных аппаратов, в которой были созданы и испытаны первые отечественные жидкостные баллистические ракеты «ГИРД-09» и «ГИРД-Х». Считается, что именно с первого пуска ракеты «ГИРД-09» 17 августа 1933 года началось развитие новой отрасли промышленности в нашей стране.

В 1938 году Сергей Королёв был необоснованно репрессирован и осужден на 10 лет. 27 июля 1944 года на заседании Президиума Верховного Совета СССР принято постановление о его досрочном освобождении, и уже в сентябре 1945 года Сергей Павлович отбыл в Германию в качестве специалиста Технической комиссии по изучению трофейной ракетной техники. Там он не только изучает немецкую ракету «Фау-2», но и проектирует более совершенную баллистическую ракету с дальностью полета до 600 км.

9 августа 1946 года Сергей Королёв был назначен Главным конструктором т.н. «изделия № 1» — баллистической ракеты дальнего действия в НИИ-88 и начальником отдела № 3 по разработке таких ракет. Занимаясь боевыми баллистическими ракетами, он стремился к главной цели — покорению космического пространства и космическим полетам человека. В 1949 году Сергей Павлович совместно с учеными Академии Наук СССР начал исследования с использованием модификаций ракеты Р-1А путем регулярных вертикальных запусков на высоты до 100 км, а затем с помощью более мощных ракет Р-2 и Р-5 на высоты 200 и 500 км соответственно. Целью этих полетов были изучение параметров ближнего космического пространства, солнечных и галактических излучений, магнитного поля Земли, поведения высокоразвитых животных в космических условиях, а также отработка средств жизнеобеспечения и возвращение животных на Землю из космоса.

В 1954 году Сергей Королёв обратился в ЦК КПСС с предложением о создании и выведении в космос при помощи ракеты Р-7 первого искусственного спутника Земли. Инициатива была поддержана. В августе 1956 года ОКБ-1 выходит из состава НИИ-88 и становится самостоятельной организацией, главным конструктором и директором которой назначается С.П.Королёв. 4 октября 1957 года Сергей Королёв запускает на орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Его полёт имеет ошеломляющий успех и создает нашей стране высокий международный авторитет.

Затем, он руководит разработкой и выводом в космос геофизического спутника и парных спутников «Электрон» для исследования радиационных поясов Земли, подготовкой и запуском первых автоматических межпланетных станций «Луна-1», «Луна-2», «Луна-3» — последняя передала фотоснимки обратной невидимой стороны Луны. В дальнейшем Сергей Королёв начинает разработку более совершенного лунного аппарата для его мягкой посадки на поверхность Луны, фотографирования и передачи на Землю лунной панорамы. 12 апреля 1961 года Королёв снова одерживает победу, имеющую мировое значение, создав пилотируемый корабль «Восток», его команда реализует первый орбитальный полет человека — Юрия Гагарина в космическом пространстве.

Развивая программу пилотируемых околоземных полетов, Сергей Павлович начал реализовывать свои идеи о разработке пилотируемой орбитальной станции. Ее прообразом явился принципиально новый, более совершенный, чем предыдущие, космический корабль «Союз», проект которого он утвердил. Параллельно с развитием пилотируемой космонавтики велись работы над спутниками научного, народнохозяйственного и оборонного назначения. Преждевременная смерть Сергея Павловича прервала его творческий полет. Сергей Павлович Королёв скончался на шестидесятом году жизни 14 января 1966 года. Урна с его прахом установлена на Красной площади в Кремлевской стене.

Сегодня утром на Красной площади в Москве прошла церемония возложения цветов к месту захоронения праха Сергея Королёва, приуроченная к его 114-летию. Воздать почести конструктору в этот день собрались представители Госкорпорации «Роскосмос» и ее дочерних предприятий, среди которых первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич, генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва Игорь Озар, первый заместитель генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В торжественной церемонии также приняли участие семья Сергея Павловича, отряд космонавтов Роскосмоса, представители трудового коллектива и ветераны РКК «Энергия» и выдающиеся деятели отечественной космонавтики.

Кроме того, в г. Королёве Московской области, где жил и работал основоположник практической космонавтики, с участием руководства головного института Госкорпорации «Роскосмос» ЦНИИмаш состоялось торжественное возложение цветов к его памятнику на проспекте Королёва и к памятнику «Звездные люди» в сквере «Покорителей космоса».

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