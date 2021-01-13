А. Кутепов подготовил законопроект о возвращении тренерам статуса преподавателей

Source: Russia – Council of the Federation

Документ будет мотивировать тренерские кадры к работе в системе спортивной подготовки, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил законопроект, которым предлагается вернуть тренерам статус преподавателей и социальные гарантии.

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Документ направлен Министру спорта РФ Олегу Матицыну с просьбой высказать позицию и дать поручение ответственным лицам предоставить расчет расходов на реализацию законопроекта. Документ также направлен Министру труда и социальной защиты РФ Олегу Котякову и Министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

Сенатор подчеркнул, что законопроект подготовлен в целях приближения статуса спортивных тренеров к педагогическим работникам, а также установления дополнительных трудовых прав и социальных гарантий спортивным тренерам. «В настоящее время при реализации мероприятий по модернизации системы подготовки спортивного резерва тренеры утратили статус преподавателей и лишились ряда социальных льгот и гарантий, замена которым в реформе системы спортивной подготовки не предложена», — сказал он.

Сенатор подчеркнул, что на необходимость принятия таких изменений в действующее законодательство указывают представители профессионального сообщества, спортивных федераций, спортивных школ, Общественная палата РФ, Экспертный совет по физической культуре и спорту при Комитете СФ по социальной политике, Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, Комитет Государственной Думы по образованию и науке, Министерство спорта РФ.

Андрей Кутепов указал, что вопрос о возвращении тренерам статуса педагога отражен в поручениях Президента РФ года по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.

Предлагается внести в Трудовой кодекс РФ положения, устанавливающие ограничения для определенных лиц для занятия деятельностью тренера, особенности отстранения от работы тренера, основания прекращения трудового договора с тренером. Также предлагаются положения, определяющие трудовые права и социальные гарантии тренеров. «Законопроект является шагом к мотивации тренерских кадров к работе в системе спортивной подготовки, в том числе и привлечению молодых специалистов».

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