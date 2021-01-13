В конкурсе «ТопБЛОГ» появилось новое направление для спортсменов, тренеров и болельщиков

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации, федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и ведущие спортивные организации страны присоединились к конкурсу «ТопБЛОГ», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». С помощью проекта планируется дать новый виток в популяризации спорта в стране.

В рамках конкурса «ТопБЛОГ» появится новое направление – «Спортивный блог в Instagram». Зарегистрироваться в нём предлагается спортсменам, сотрудникам пресс-служб спортивных секций, школ, профессиональных клубов, а также болельщикам и любителям спорта.

«Сейчас любовь к спорту важно формировать не только через средства массовой информации, но и через социальные сети. Необходимо, чтобы в спорте появлялись свои инфлюенсеры и амбассадоры, которые будут популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Нужно, чтобы каждая спортшкола научилась привлекать учеников, используя возможности новых медиа, а прославленные спортсмены становились лидерами мнений ещё и в виртуальном пространстве. Уверен, вместе с платформой «Россия – страна возможностей» мы сможем увеличить интерес к спорту в стране», – отметил Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Спорт – норма жизни для россиян. Когда любители спорта стали регистрироваться на конкурс «ТопБЛОГ», появились просьбы ввести для них специальное направление. Важность введения номинации «Спортивный блог» подтвердили и коллеги из Минспорта, КХЛ, Федерации регби России и Федерации бокса России. Они сразу же откликнулись на наше предложение и приступили к работе. Чтобы все желающие смогли стать участниками спортивного блока, мы приняли решение продлить приём заявок на конкурс «ТопБЛОГ» до 5 февраля 2021 года», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Инициативу создания направления «Спортивный блог в Instagram» поддержали Континентальная хоккейная лига, Федерация бокса России и Федерация регби России. Их представители подготовят программу обучения для будущих спортивных блогеров – лекции, ролики и статьи по продвижению и созданию контента. Планируется, что задания участникам будут давать хоккеисты, боксеры и регбисты, завоевавшие популярность в соцсетях.

Главная цель конкурса «ТопБЛОГ» – создание и развитие системы социальных лифтов в сфере новых медиа. Попробовать свои силы в нём могут абсолютно все, кто достиг 14 лет. Наставниками и экспертами конкурса «ТопБЛОГ» стали профессионалы в области продвижения и создания контента, психологи, блогеры-миллионники.

Самые активные участники выиграют реальные рекламные контракты, статус амбассадора одного из российских брендов, создадут профессиональное портфолио. Победители проекта отправятся в масштабный блог-тур по регионам России, где вместе с блогерами-миллионниками снимут документальные фильмы о самых красивых местах, событиях и людях нашей страны.

Регистрация участников на конкурс «ТопБЛОГ» проходит на официальном сайте: https://topblog2020.ru/.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, формирование эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноимённую платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодёжных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодёжный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

Пресс-служба Минспорта России

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