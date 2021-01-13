Е. Бибикова провела прием жителей Псковской области в дистанционном режиме

Source: Russia – Council of the Federation

Решение социально острых вопросов псковичей сенатор взяла под личный контроль.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области провела дистанционный прием граждан.

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В ходе приема псковичи обратились к сенатору с вопросами, касающимися сферы медицинского, социального и пенсионного обеспечения.

Елена Бибикова в частности пояснила порядок начисления единовременных денежных выплат в зависимости от группы инвалидности, рассказала об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, дала конкретные и подробные разъяснения по вопросам начисления пенсии.

На большую часть вопросов псковичей были даны ответы непосредственно в ходе приема, рассказала сенатор. «Коллективное обращение владельцев садовых участков СНТ по улице Линейной требует дальнейшей проработки, на особый контроль также взят вопрос о медицинском обеспечении семьи инвалидов», — отметила парламентарий.

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