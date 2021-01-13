Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#Орел13.01.2021 14:28

Завершается сборка корпуса вакуумной установки для испытаний корабля «Орел»

На космодроме Восточный силами подрядной организации Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — компании «Промышленные технологии» в складе блоков унифицированного технического комплекса завершается сборка корпуса вакуумной установки.

Она предназначена для обеспечения испытаний герметичности агрегатов, систем и отсеков космических аппаратов и транспортных пилотируемых кораблей. Диаметр вакуумной установки составляет 9 метров, а вес — более 130 тонн. Специалисты подрядной организации к данному моменту собрали основные детали корпуса. После завершения всех работ по сборке корпуса специалисты приступят к монтажу технологических систем.

Вакуумную установку и пусковой стол для стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара» доставили на космодром Восточный в сентябре 2020 года Северным морским путем. Баржа с технологическим оборудованием прибыла на причал Амурского ГПЗ 3 сентября того же года. Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от временного причала до космодрома Восточный проходили поэтапно и заняли пять суток. Вакуумную установку и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезли на 7 автопоездах.

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