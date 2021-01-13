Минэнерго опубликовало законопроект о целевой модели управления спросом на электроэнергию

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 января. – Минэнерго России разработало и опубликовало для общественного обсуждения проект федерального закона, который направлен на внедрение целевой модели управления спросом на электроэнергию.

Проектом вводится новая разновидность услуг – услуги по управлению изменением потребления электрической энергии, а также даётся определение и закрепляется правовой статус агрегаторов управления потреблением электроэнергии. Принятие разработанного федерального закона позволит сделать механизм управления спросом на электроэнергию неотъемлемой частью оптового рынка электроэнергии и мощности, что окажет положительное влияние на динамику цен.

Разработка проекта является продолжением инициативы по внедрению практики управления спросом на электроэнергию в ЕЭС России. В рамках неё с января 2017 года запущен механизм ценозависимого потребления для потребителей оптового рынка электроэнергии, а в 2019-2020 годах проводился пилотный проект по вовлечению в управление спросом потребителей розничного рынка с помощью создания специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Пилотный проект показал работоспособность заложенных принципов и вызвал большой интерес как среди компаний электроэнергетики, так и среди потребителей электроэнергии.

За время проведения пилотного проекта в нём приняли участие 70 компаний-агрегаторов, представляющих более 300 объектов управления, каждый из которых, в свою очередь, состоит из энергопринимающих устройств одного или нескольких потребителей. За полтора года мощность ресурсов управления спросом розничных потребителей выросла с 50 МВт до 600 МВт, а количество регионов присутствия проекта превысило 50.

В 2021 году запланировано продление пилотного проекта после принятия соответствующего решения Правительством России.

MIL OSI