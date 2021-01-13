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ЦЭНКИ. На Восточном продолжается поставка оборудования для СК «Ангара» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Космодромы#Восточный#Ангара

13.01.2021 08:37

На Восточном продолжается поставка оборудования для СК «Ангара»

В период новогодних каникул специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») не прекращали работы по приему технологического оборудования для стартового комплекса ракетно-космического комплекса «Ангара».

Так, с 4 по 8 января 2021 года на космодром Восточный прибыло 10 машин со специальным грузом. Выгружены и приняты на хранение части кабель-заправочной башни, системы хранения и выдачи сжатых газов и баллоны высокого давления — всего более пятидесяти мест технологического оборудования. Наземно-технологическое оборудование для возведения стартового комплекса «Ангара» поступает в Космический центр «Восточный» с сентября 2018 года. Для его хранения силами филиала ЦЭНКИ подготовлены специальные места хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м², а также на самом стартовом комплексе.

Накануне нового года специалисты подрядной организации ЦЭНКИ приступили к работам по монтажу облицовки газоотражателя пускового стола стартового комплекса «Ангара». Силами компании «Промышленные технологии» ведется монтаж металлоконструкций и полным ходом идет сборка комплекта закладных частей. В ближайшее время на них установят стальные плиты толщиной 100 мм, максимальный вес таких деталей 8 тонн. Такая облицовка будет в дальнейшем защищать газоход от тепловых газодинамических воздействий при пусках ракет-носителей семейства «Ангара».

Силами специалистов Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и подрядных организаций на стартовом комплексе для ракет «Ангара» в декабре 2019 года смонтированы крупногабаритные резервуары для хранения газов, а это 9 уникальных емкостей весом 92 тонны и длиной 36 метров каждая. В октябре 2020 года завершены работы по монтажу крупногабаритных резервуаров для хранения нафтила весом 24 тонны каждая.

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