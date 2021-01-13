Source: Russia Federal Space

#Протон-ПМ#НПО Энергомаш#Главное#Ангара13.01.2021 10:46

Создание нового производства Протон-ПМ перешло в завершающую стадию

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на экспертное сопровождение проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191». Таким образом, создание нового производства на загородной площадке (Новые Ляды), основой которого станет строящийся сегодня корпус общей площадью 44 тысяч квадратных километров, перешло в завершающую стадию.

Корректировка документации проводилась с 2018 по 2020 гг. и была обусловлена необходимостью реализовать в проекте целый комплекс инженерных и технических решений, которые позволят предприятию перейти от изготовления узлов и агрегатов двигателя РД-191 к его сборке, с последующим выходом на серийное производство. Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволит ежегодно изготавливать до 40 двигателей для ракет-носителей «Ангара».

Иван Краснов, директор компании «Протон-ПМ»: Проектные решения и конфигурация корпуса позволят нашему производству быстро адаптироваться под новые ракетно-космические изделия и продукцию диверсификации. Этот объект станет основой пермского кластера ракетного двигателестроения, которому нет равных в России по значимости решаемых задач и внедряемым технологиям. Необходимо наращивать темпы строительства, чтобы в 2021 году ввести корпус в эксплуатацию, а в 2023-м дать старт серийному производству РД-191.

В настоящее время организован тепловой контур здания, начались работы по внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. Заключены контракты на поставку вентиляционных систем, электрики и грузоподъёмного оборудования. В январе в эксплуатацию планируется ввести блочно-модульную котельную мощностью 20,9 МВт. При проектировании системы отопления выбор сделан в пользу современных энергоэффективных систем. Это позволило практически на треть снизить нагрузку на котельную, и вместе с тем уменьшить будущие эксплуатационные затраты предприятия.

MIL OSI