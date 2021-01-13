С. Белоусов: Отечественным сельхозпредприятиям нужен новый импульс для развития и роста

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в обсуждении перспектив развития молочного животноводства в Алтайском крае.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в верхней палате парламента от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов, БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края принял участие в обсуждении перспектив развития молочного животноводства в Алтайском крае.

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Как рассказал сенатор, встреча с представителями компании, которая специализируется на выпуске органической молочной продукции, состоялась по поручению губернатора Алтайского края Виктор Томенко при непосредственном участии заместителя председателя правительства региона Александра Лукьянова.

Как отметил Сергей Белоусов, скорость развития современных технологий, а также высокая конкуренция на рынке продуктов питания, которую составляют зарубежные производители российским аграриям, заставляет задуматься о необходимости не просто расширять ассортимент производимой продукции, но и двигаться в сторону ее качественного улучшения. «Руководство региона для заинтересованных предприятий края привлекает в качестве потенциального делового партнера компанию с успешным опытом работы в области внедрения цифровых технологий. А это позволит автоматизировать технологический процесс в молочном животноводстве».

По словам сенатора, в решении проблемы стабильного качества молока полная автоматизация производства может стать оптимальным решением. «Адаптация предлагаемых инновационных платформ под небольшие фермы, предоставит возможность даже малым и средним хозяйствам улучшить технологический процесс на своих предприятиях», — подчеркнул парламентарий. Пилотными по внедрению цифровых платформ уже стали хозяйства Кировской, Ярославской и Ленинградской областей, добавил он.

«Идея автоматизации и роботизации, а также прослеживаемости всей цепочки производства молочной продукции отвечает высоким запросам потребителей на высококачественную сельхозпродукцию не только в России, но и за рубежом», — отмечает Сергей Белоусов.

Кроме того, считает законодатель, подобные проекты согласуются с новым курсом, который был взят страной по созданию условий для развития производства и экспорта улучшенной, так называемой «зеленой», продукции с минимальным содержанием вредных компонентов.

«С учетом больших земельных запасов, богатого исторического наследия, а также интеллектуального ресурса Алтайского края, у региона есть все предпосылки не только для внедрения и освоения таких инновационных проектов, но и для производства на этой базе органической продукции», — уверен Сергей Белоусов.

По словам законодателя, сегодня аграрии вынуждены действовать в условиях сложной экономической обстановки, когда идет жесткая борьба за мировые ресурсы, а глобальные рынки ищут нового равновесия. «Такие обстоятельства при грамотной поддержке руководства региона, как правило, дают новый импульс для развития и роста, создания новых рабочих мест и развития территорий», — резюмировал парламентарий.

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