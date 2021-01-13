С. Митин провел совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках подготовки заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

В рамках подготовки заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось рабочее совещание на тему «Неотложные меры развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Нечерноземной зоны Российской Федерации до 2030 года». Провел заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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Сергей Митин напомнил, что тема «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения» обсуждалась на Президиуме Совета законодателей РФ в декабре прошлого года.

По словам сенатора, Президиум Совета законодателей указал на ряд проблем, препятствующих эффективному обеспечению плодородия почв земель сельхозназначения. В частности, речь шла об отсутствии полной и достоверной информации по этой категории земель, их границах и качественных характеристиках, неэффективности землеустройства как комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации их рационального использования и охраны и так далее. На заседании Президиума было отмечено, что неэффективное использование земельных ресурсов приводит к сокращению продуктивных сельскохозяйственных угодий. Например, длительное неиспользование пашни потребует больших усилий и финансовых затрат на вовлечение этих земель вновь в оборот.

Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Сергей Митин

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Виктор Новожилов

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Совещание по вопросу неотложных мер развития АПК и сельских территорий Нечерноземной зоны РФ

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Сергей Митин подчеркнул, что состояние почв в нашей стране требует принятия комплекса мер, направленных на их сохранение, охрану и воспроизводство плодородия. Именно поэтому профильный Комитет СФ уделяет этой теме первостепенное внимание, вопрос находится на парламентском контроле, сказал законодатель.

Сенатор считает, что важно продолжить совершенствование системы государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и учета показателей состояния плодородия почв.

В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов, НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области директор Федерального исследовательского центра «Почвенный институт имени В.В. Докучаева» Андрей Иванов представители Федерального исследовательского центра «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», научного и экспертного сообщества.

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