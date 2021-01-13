Т. Гигель отметила успехи в развитии парламентаризма в Республике Алтай

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину.

Представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки по региону приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину.

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Мероприятие состоялось в Горно-Алтайске и было приурочено к празднованию 151-й годовщины со дня рождения известного алтайского живописца, ученика И.И. Шишкина.

Татьяна Гигель приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину

В мероприятии участвовали глава Республики Алтай Олег Хорохордин, исполняющий обязанности Председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Герман Чепкин, депутаты Государственной Думы и парламента региона, представители творческой интеллигенции.

Татьяна Гигель приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику Григорию Ивановичу Чорос-Гуркину

По словам сенатора, очень важно, что в день рождения художника жители региона на протяжении многих лет приходят, чтобы почтить память своего великого земляка. «Такое внимание вполне понятно, поскольку Григорий Иванович по праву считается не только ярким живописцем, который своим творчеством воспел Горный Алтай. Он является и родоначальником парламентаризма в Республике. Чорос-Гуркин уделял большое внимание инициативе народных масс, возглавил Горную Думу. Его идеи имели большое значение для развития парламентаризма в Республике», — рассказала Татьяна Гигель.

Высокие темпы экономического и культурного развития позволили Республике за сравнительно небольшой по меркам истории срок стать известной далеко за пределами региона, — отметила сенатор.

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