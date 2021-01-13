Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила медучреждения Кольского района.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила медучреждения Кольского района.

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Сенатор посетила поликлинику в поселке Мурмаши, детскую поликлинику в городе Кола, а также амбулаторию в поселке Тулома.

В поездке парламентария сопровождали заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, глава Кольского района Андрей Малхасян, а также главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» Борис Гришко.

Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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Татьяна Кусайко посетила медучреждения Кольского района

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По словам Татьяны Кусайко, данные медицинские учреждения вошли в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Сенатор рассказала, что в конце прошлого года в Мурмашах введен в эксплуатацию новый корпус поликлиники.

«Здесь размещены педиатрическое отделение, женская консультация и кабинеты стоматологов. До этого все население в количестве 15 тысяч человек получало медицинское обслуживание в одном старом здании, которое вошло в программу развития первичного здравоохранения и будет также отремонтировано. Средства на это в размере 76 миллионов рублей уже заложены в федеральном бюджете на 2021–2022 годы», — пояснила Татьяна Кусайко.

Участники мероприятия побывали в детской поликлинике, которая располагается на территории Кольской ЦРБ в районном центре.

Как подчеркнула сенатор, поликлиника нуждается в реконструкции, поэтому также вошла в программу развития первичного здравоохранения. «Медучреждение обслуживает более 2100 детей и на данный момент не может обеспечить доступность оказания медицинской помощи вследствие дефицита площадей. Не идет речь и о комфортном пребывании здесь пациентов и персонала», — прокомментировала Татьяна Кусайко.

Участники поездки ознакомились с подготовкой к модернизации амбулатории в поселке Тулома.

Последний раз ремонт в амбулатории делался в 2019 году, в 2021 году реконструкция медучреждения продолжится. На эти цели заложено 6,2 миллиона рублей. Капремонт предусматривает отделочные работы, замену в здании систем отопления и водоснабжения, а также электромонтажные работы.

Как подчеркнула Татьяна Кусайко, в рамках нацпроекта на модернизацию системы здравоохранения в целом по России выделено более 500 миллиардов рублей.

«Из них Мурманская область получила порядка четырех миллиардов рублей. Сегодня наша основная задача сделать так, чтобы медицинская помощь была доступна для населения, причем вне зависимости от того проживает ли человек в городе, или в удаленном селе. Необходимо, чтобы медпомощь оказывалась качественно и самое главное – своевременно», — заключила парламентарий.

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