Ю. Валяев посетил областную инфекционную больницу в Биробиджане

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор побеседовал с главным врачом больницы и принял участие в акции «Спасибо врачам».

Сенатор РФ, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области в ходе работы в регионе посетил областную инфекционную больницу в Биробиджане.

Сенатор побеседовал с главным врачом больницы Антоном Бугаем, поинтересовался своевременностью так называемых «ковидных» выплат врачам, а также наличием в медицинском учреждении необходимых лекарств и оборудования.

Главврач больницы заверил сенатора в том, что медицинское учреждение укомплектовано всем необходимым.

Юрий Валяев посетил областную инфекционную больницу в Биробиджане

Сенатор присоединился к региональному проекту Всероссийской акции «Спасибо врачам» и передал сотрудникам «красной зоны» больницы фрукты, сладости и чайные наборы.

Парламентарий рассказал, что акция в поддержку врачей запущена в регионе в декабре прошлого года — «витаминные» и чайные наборы еженедельно передаются врачам инфекционных больниц столицы ЕАО – Биробиджана и Облученского муниципального района.

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