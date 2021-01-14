В. Кравченко: В Томской области сформирована хорошая экосреда по поддержке МСП, в том числе новых бизнес-проектов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с общественными представителями Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в регионе.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от законодательного органа государственной власти Томской области Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области провел рабочую встречу с общественными представителями Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в регионе. Участники встречи обсудили перспективные вопросы взаимодействия в сфере развития предпринимательской инициативы по направлению «предпринимательство и технологии» в Томской области.

Владимир Кравченко отметил, что на площадке Совета Федерации разрабатываются действенные меры, направленные на поддержку субъектов МСП. В Комитете СФ по экономической политике сенатор возглавляет рабочую группу по поддержке малого и среднего бизнеса. «В рамках визитов в регионы мы осуществляем мониторинг тех инициатив по поддержке МСП, которые уже приняты на федеральном уровне. Конечно же, проблем немало, но и на общегосударственном уровне, и на уровне Томской области сформирована хорошая экосреда по поддержке как нового бизнеса, так и предпринимателей, которые уже достаточно давно на рынке», — рассказал сенатор.

В то же время, по мнению участников совещания, особое внимание необходимо уделить вопросам поддержки предпринимателей, работающих в сельской местности, а также созданию социальной инфраструктуры, необходимой для работы инновационного бизнеса.

По словам эксперта АСИ Александра Осадченко, важно сформировать условия для генерации «новой волны» технологического бизнеса в регионе, с учетом возможностей университетов и мер поддержки федеральных институтов развития. «Вместе с тем, важно обеспечить равноценный доступ к мерам поддержки и субъектов МСП, работающих на удаленных от областного центра территориях».

Представитель АСИ в Томской области Елена Чечулина отметила, что на федеральном уровне создано несколько интернет-платформ, которые посвящены мерам поддержки бизнеса, однако необходимо создать специализированное сообщество в одном из мессенджеров, обратившись в которое предприниматель оперативно сможет подобрать для своей организации набор инструментов для развития. «Сейчас эта информация не синхронизирована между собой: руководителям малого бизнеса достаточно сложно найти те меры поддержки, которыми они могут воспользоваться».

Общественный представитель АСИ Александр Бузимов поблагодарил Владимира Кравченко за участие в работе над федеральным законом, снимающим территориальные ограничения деятельности по созданию и развитию инновационного центра «Сколково». Он отметил, что благодаря принятию данного закона, любая организация, занимающаяся инновационной деятельностью на территории России, может получить доступ ко всем сервисам и льготам инновационного центра, став резидентом «Сколково».

Подводя итоги встречи, Владимир Кравченко предложил представителям АСИ подготовить предложения, направленные на повышение качества государственной поддержки бизнеса.

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