В. Семенов вручил награды детям-героям в Красноярском крае

Source: Russia – Council of the Federation

Четверо красноярских подростков, рискуя собственной жизнью, пришли на помощь оказавшимся в беде людям.

Представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края в рамках работы в регионе принял участие в церемонии награждения детей-героев наградами «За спасение жизни».

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В торжественной церемонии участвовали заместитель председателя правительства регионы Анатолий Цыкалов и руководитель агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края Евгений Мусс. Чествование состоялось в региональном учебно-методическом центре по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Валерий Семенов в рамках работы в регионе принял участие в церемонии награждения детей-героев наградами «За спасение жизни»

Награждение в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» проходит в седьмой раз и проводится под эгидой Совета Федерации и общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Награды за спасение жизни получили четверо красноярских подростков, которые рискуя собственной безопасностью, пришли на помощь людям, оказавшимся в беде.

Вручая награды, Валерий Семенов поблагодарил школьников за совершенный подвиг, отметив, что своими поступками они проявили лучшие человеческие качества – мужество, решительность, сострадание и милосердие к ближнему. Сенатор пожелал, чтобы они остались навсегда в памяти и служили верным ориентиром в дальнейшей жизни ребят.

Ваш поступок – это пример, на который должны равняться наши земляки и жители всей страны

«Ваш поступок – это пример, на который должны равняться наши земляки и жители всей страны. Уверен, что вы станете людьми с большой буквы, и окружающие еще не раз будут вами гордиться», — отметил парламентарий.

Со словами благодарности медаль из рук сенатора получил ученик красноярской школы № 27 Кирилл Богомолов. Юноша вместе со своим другом спасли жизнь потерявшего сознание тонущего мужчины, вытащив его на берег. Также медали «За спасение жизни» получили девятиклассники из Красноярска Владислав Перов и Евгений Власов, которые совместно спасли тонущую на Абаканской протоке Енисея девочку. Ученица школы №154 Елизавета Казарцева за оказание помощи взрослым при спасении жизни тонущего мужчины получила Почетную грамоту Российского союза спасателей. Благодаря четким и слаженным действиям Елизаветы, на глазах которой со дна озера вытащили мужчину в бессознательном состоянии, взрослые смогли оказать первую экстренную помощь, чем спасли ему жизнь.

Валерий Семенов в рамках работы в регионе принял участие в церемонии награждения детей-героев наградами «За спасение жизни»

Вместе с наградами ребята получили ценные подарки от сенатора, краевого агентства ГО, ЧС, а также красноярского регионального отделения Россоюзспаса.

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