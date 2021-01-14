Г. Карелова: Расширен список профессий, в которых женщины смогут добиться успеха

Source: Russia – Council of the Federation

Это результат последовательной реализации мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., отметила вице-спикер СФ.

Развитие новых технологий и сервисов позволило значительно улучшить условия труда для женщин и соответственно расширить список профессий, в которых женщины смогут добиться успеха. Об этом заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ проинформировала, что с 1 января 2021 г. вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, утверждающий новый перечень производств, работ и должностей с вредными и/или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. В соответствии с этим документом список профессий, ограничивающий участие женщин, уменьшился с 456 до 100.

По словам парламентария, женщины, например, смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники, боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек и скоростных поездов.

«Актуализация перечня запрещенных для женщин профессий – это результат последовательной реализации мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы. В этой работе приняли активное участие представители Совета Евразийского женского форума, экспертного сообщества и бизнес объединений. Принятые меры будут способствовать созданию новых возможностей профессионального и карьерного развития для женщин», — подчеркнула Галина Карелова.

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