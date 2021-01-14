Source: Russia Federal Space

#ЦПК#НПП Звезда#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-1814.01.2021 08:44

Индивидуальное оборудование и снаряжение для Олега Артемьева

Решением Межведомственной комиссии космонавт Роскосмоса Олег Артемьев включён в состав дублирующего экипажа длительной экспедиции МКС-65 в качестве бортинженера. Не только основной экипаж, но и дублёры должны быть полностью готовы к предстоящему космическому полёту. В связи с этим в феврале текущего года Олег Артемьев планирует примерить подогнанный под его фигуру скафандр «Сокол КВ-2», а также изготовленный специально для космонавта ложемент. Специалисты Научно-производственного предприятия «Звезда» стараются качественно и в срок выполнить работы.

В космических кораблях «Союз МС» используется кресло «Казбек-УМ». Оно состоит из каркаса, индивидуального ложемента и регулируемого амортизатора-подъёмника. Изготовление вкладки кресла осуществляется в несколько этапов. С космонавта снимают мерки, помещают его в специализированную ванну с гипсом, — сначала без скафандра, потом в скафандре. На основе гипсовой версии изготавливают индивидуальный ложемент из полиуретана, его масса не более 7 кг.

«Ложемент выполняется так тщательно для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на тело космонавта. При приземлении или в случае аварийной ситуации индивидуальный ложемент позволит минимизировать возможные повреждения и избежать травмы организма», — рассказал космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

Скафандр «Сокол КВ-2» предназначен для обеспечения жизнедеятельности и работоспособности членов экипажа в случае разгерметизации спускаемого аппарата на наиболее опасных участках полета: выведение, стыковка, расстыковка и спуск. Скафандры тоже делают индивидуально для каждого космонавта.

«Порядка 50-70 мерок снимают для того, чтобы изготовить скафандр. И когда уже в нем помещают в ложемент, то учитывают даже расположение складок. В феврале у меня будет примерка, но я практически уверен, что переделывать ничего не придется. В НПП „Звезда“ работают прекрасные специалисты», — подчеркнул космонавт.

О высоком качестве изделий этого предприятия Олег Артемьев судит не понаслышке. Здесь для него уже производили аналогичное оборудование и снаряжение перед двумя полётами в космос.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» запланирован на апрель 2021 года.

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Научно-производственное предприятие «Звезда» — ведущее российское предприятие в области создания индивидуальных систем жизнеобеспечения летчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолетов топливом в полёте.

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