К. Косачев провел встречу с председателем Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы глобальной повестки дня и межпарламентского сотрудничества.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с координатором Либерально-демократической партии Палаты советников Парламента Японии, председателем японо-российского Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко.

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В беседе принял участие заместитель председателя японо-российского Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии Масадзи Мацуяма.

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и межпарламентского сотрудничества.

Ннобходимо активизировать сотрудничество на уровне профильных комитетов и парламентских групп дружбы, а также контакты между субъектами РФ и префектурами Японии

В ходе встречи Константин Косачев озвучил ряд предложений в сфере межпарламентского взаимодействия. В частности, сенатор считает необходимым активизировать сотрудничество на уровне профильных комитетов и парламентских групп дружбы, а также контакты между субъектами РФ и префектурами Японии.

Встреча Константина Косачева с председателем Дискуссионного клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с председателем Дискуссионного клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

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Встреча Константина Косачева с председателем Дискуссионного клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

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Встреча Константина Косачева с председателем Дискуссионного клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с председателем Дискуссионного клуба ЛДП Палаты советников Парламента Японии Хиросигэ Сэко

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Константин Косачев и Хиросигэ Сэко обсудили возможные перспективы, как только позволит эпидемиологическая ситуация, проведения в Японии очередного заседания Совета губернаторов России и Японии и встречи Консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и японо-российского Дискуссионного клуба Палаты советников Парламента Японии.

Во встрече также принимали участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. По их оценке, это был первый в 2021 году контакт высокого уровня, который задает позитивную направленность всем российско-японским отношениям на ближайшее время.

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