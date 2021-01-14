Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил принятые решения Правительства РФ, направленные на недопущение роста цен на муку, хлеб и хлебобулочные изделия.

Решения, принятые Правительством Российской Федерации, направленные на недопущение роста цен на стратегически важные продовольственные товары – муку, хлеб и хлебобулочные изделия, крайне необходимы и своевременны. Такое мнение высказал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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«Уже в начале 2021 года Министерству сельского хозяйства Правительством РФ из резервного фонда выделено 4,7 миллиарда рублей. Минсельхозом России произведены расчеты по распределению между регионами и с каждым субъектом Российской Федерации будет заключено соглашение на выделенный объем средств из федерального бюджета», — рассказал сенатор.

Он отметил, что каждый субъект Федерации полученные средства самостоятельно распределит внутри региона между предприятиями.

Сенатор напомнил, что механизмы, направленные на недопущение роста цен на продовольственные товары – муку, хлеб и хлебобулочные изделия, были утверждены постановлениями Правительства в декабре 2020 года. Были утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации в целях софинансирования расходных обязательств регионов на осуществление компенсации производителям муки и предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на закупку продовольственной пшеницы и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

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