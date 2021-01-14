О встрече Посла Беларуси Ю.Сенько с заместителем Министра иностранных дел Китая

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

14 января 2021 г.



13 января 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько встретился с заместителем Министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэном.

В ходе беседы собеседники обсудили широкий спектр вопросов белорусско-китайского сотрудничества, а также организацию контактов на высшем и высоком уровнях в 2021 году.

Стороны подтвердили единство позиций по актуальным международным проблемам и последним мировым событиям и наметили стратегические направления развития отношений между Беларусью и Китаем.

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