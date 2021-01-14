Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступила на экспертной дискуссии «Права человека в маске» в рамках Гайдаровского форума – 2021 «Россия и мир после пандемии».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области выступила на экспертной дискуссии «Права человека в маске» в рамках Гайдаровского форума — 2021 «Россия и мир после пандемии».

По ее словам, ситуация с распространением Covid-19 поставила новые цели и задачи, требующие оперативного решения, и определила новые векторы развития законодательства.

Смотрите также

«В условиях самоизоляции оперативно и повсеместно работодателями был апробирован формат удаленной работы. В декабре 2020 года приняты поправки в Трудовой кодекс РФ, адаптирующие его к новым условиям и укрепляющие гарантии трудовых прав граждан», — сказала Ирина Рукавишникова.

«Рассматривая современную непростую ситуацию с позитивной стороны, можно сказать, что она дала мощный толчок к внедрению информационных технологий и развитию «цифрового» законодательства. Темпы внедрения цифровых технологий в правовую жизнь ускоряются практически ежедневно, и нормативное регулирование цифровой экономики и новых информационных технологий выступает сегодня одной из актуальных и одновременно сложных задач законотворчества», — сообщила сенатор.

Темпы внедрения цифровых технологий в правовую жизнь ускоряются практически ежедневно, и нормативное регулирование цифровой экономики и новых информационных технологий выступает сегодня одной из актуальных и одновременно сложных задач законотворчества

Парламентарий указала, что цифровизация сегодня прочно укоренилась в судебном процессе, нотариальной деятельности, в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг. Законодательной основой расширения спектра цифровых услуг стал Федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Унифицированные подходы к формированию и использованию информационной базы данных позволят значительно ускорить процесс предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме.

Вместе с тем, подчеркнула Ирина Рукавишникова, информационные технологии, наряду с множеством своих позитивных проявлений, могут являться и источником угроз для безопасности и правопорядка, посягательств на права и свободы человека, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, права на защиту своей чести и доброго имени. «Все чаще противоправная деятельность осуществляется на просторах интернета, и сейчас законодатель уделяет значительное внимание данной проблематике».

Сенатор напомнила, что в последнее время принят целый ряд поправок в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правонарушениях, направленных на установление и совершенствование мер ответственности в данной сфере. В частности, это одобренные на последнем заседании Совета Федерации поправки в Уголовный кодекс. Также на последнем заседании Совет Федерации одобрил изменения в КоАП РФ об установлении ответственности за нарушение порядка удаления и ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ. Внесены изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части регулирования распространения информации в социальной сети.

«В актуальной повестке дня сейчас стоит вопрос законодательного противодействия трэш-стримам. Разработка нормативных актов, которые бы регулировали данную сферу, мер уголовной ответственности назрела и требует детального обсуждения с экспертами, взвешенного и многостороннего подхода», — считает Ирина Рукавишникова.

MIL OSI