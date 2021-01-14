Т. Кусайко: В модернизации первичного звена здравоохранения примут участие 16 медучреждений Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила ряд поликлиник региона.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила мурманские поликлинические учреждения и провела ряд выездных мероприятий, в ходе которых были рассмотрены вопросы реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Татьяна Кусайко в ходе рабочей поездки в регион посетила мурманские поликлинические учреждения

В частности, сенатор посетила мурманские городские поликлинику № 2 и детскую поликлинику № 4. Парламентария сопровождал начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения Мурманской области Сергей Клемешов.

Всего в модернизации первичного звена здравоохранения примут участие 16 медучреждений региона

Татьяна Кусайко напомнила, что программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала по всей стране с 1 января 2020 года, она рассчитана на пять лет. «Всего в модернизации первичного звена здравоохранения примут участие 16 медучреждений региона. Реализации некоторых направлений программы уже началась», — рассказала Татьяна Кусайко. По ее словам, впереди много работы, начиная от создания безбарьерных регистратур до замены устаревшего оборудования.

«В филиале Мурманской городской поликлиники № 2 на Кольском проспекте уже обновляется регистратура и работает новый цифровой рентгеновский аппарат. При этом увеличена скорость процесса, а соответственно и пропускная способность», — подчеркнула законодатель.

Главный врач медучреждения Константин Биджоев рассказал о запланированном приобретении двух цифровых рентгенографов и замене морально устаревшего цифрового флюорографа в других филиалах поликлиники.

Татьяна Кусайко отметила важность переоснащения отделения лучевой диагностики для своевременного и точного обследования.

В ходе посещения Мурманской детской поликлиники № 4 главный врач учреждения Галина Васютина рассказала сенатору о новом оснащении и проведённой работе в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» и регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи».

Татьяна Кусайко дала высокую оценку проведенной работе. По ее словам, важно расширить сферу паллиативной помощи и сделать доступной любую медицинскую помощь для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий, что является основной целью пятилетней программы модернизации.

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