Ю. Валяев: Продукция многих предприятий ЕАО может быть зарегистрирована в качестве региональных брендов

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил крупные производственные объекты Биробиджана.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области посетил ряд крупных предприятий Биробиджана.

Сенатор провёл встречу с руководителем Биробиджанской обувной фабрики Кириллом Девятко, ознакомился с работой предприятия и осмотрел выпускаемую им продукцию, обсудил перспективы развития компании.

Парламентарий отметил, что одним из показателей высокого качества и востребованности продукции является то, что фабрика поставляет обувь на крупнейшие предприятия региона.

Юрий Валяев подробно обсудил вопрос регистрации марки предприятия в качестве регионального бренда. «Это позволит сохранить уникальные региональные производства, территориальные бренды обеспечат рост доходов в бюджеты всех уровней и, в первую очередь, в местную казну. Также будут приняты меры по защите брендов от возможных фальсификаций».

Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил Биробиджанскую обувную фабрику

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Юрий Валяев посетил колбасный завод Биробиджана

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Сенатор посетил колбасный завод Биробиджана. Он ознакомился с производством и ассортиментом продукции. Юрий Валяев поддержал планы руководства компании по расширению присутствия на российском рынке. «Предприятие хорошо зарекомендовало себя на рынке мясных изделий, неоднократно становилось призёром профессиональных конкурсов», — отметил сенатор.

Юрий Валяев также побывал в биробиджанском лицее № 23. Он проверил организацию горячего питания, своевременность выплат за классное руководство и положенных по закону региональных надбавок. По словам сенатора, все поручения в образовательной организации выполняются в полном объёме.

Отвечая на вопросы журналистов, сенатор подчеркнул, что первоочередная задача, поставленная главой региона Ростиславом Гольдштейном, ГольдштейнРостислав ЭрнстовичГубернатор Еврейской автономной области – устранение несбалансированности бюджета региона. «Эту задачу мы будем решать вместе с командой губернатора. Регион находится на восточной окраине страны, отсюда дополнительные проблемы, к решению которых нужно подходить с еще большей настойчивостью», – сказал Юрий Валяев.

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