Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Восточный15.01.2021 14:23

Аэропорт для космодрома Восточный

Госкорпорация «Роскосмос» приступила к созданию на космодроме Восточный Аэропортового комплекса. В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт с единственным исполнителем работ — АО «Крокус», на счету которого более десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке.

Критическая важность создания и ввода в эксплуатацию объекта обоснована необходимостью использования тяжелых самолетов транспортной авиации для доставки на космодром крупногабаритных составных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые не могут быть доставлены железнодорожным или автомобильным транспортом исходя из ограничений по габаритам и условиям транспортировки, в том числе климатическим, временным, вибрационно-динамическим и экономическим.

В результате работы планируется создать Аэропортовый комплекс, обеспечивающий прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей, обеспечения штатного функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. В дальнейшем, исходя из опыта эксплуатации аэродромов космодрома Байконур и имея в виду возможности использования космодрома Восточный для реализации международных космических программ и проектов, целесообразно рассмотреть вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного.

Создание Аэропортового комплекса на космодроме Восточный является одной из основных составляющих задачи о начале летных испытаний с 2023 года пилотируемого транспортного корабля нового поколения с использованием космического ракетного комплекса тяжелого класса с ракетой-носителем «Ангара» на космодроме Восточный.

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