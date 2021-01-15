А. Яцкин провел рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы проведения мероприятия.

В Совете Федерации прошло рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса под председательством первого заместителя Председателя Совета Федерации Андрея Яцкина. ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся организационного характера, содержательного наполнения, дат проведения Конгресса, а также формирования Организационного комитета.

Первый вице-спикер СФ обратил внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией необходимо предусмотреть несколько сценариев проведения Конгресса.

По итогам совещания принято решение о проработке Министерством природных ресурсов и экологии РФ совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике указанных вопросов в течение двух недель.

Андрей Яцкин

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Алексей Майоров

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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Рабочее совещание по подготовке Невского международного экологического конгресса

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В совещании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Акимов, АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

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