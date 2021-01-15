В. Бондарев: Медики Кировской области получат бесплатные лекарства от коронавируса

Source: Russia – Council of the Federation

Регион присоединился к Всероссийской благотворительной программе «Арепливир – врачам».

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области принял участие в рабочей встрече делегации фармацевтической компании, производящей, в частности, противокоронавирусные препараты, с губернатором региона Игорем Васильевым.

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На встрече речь шла об участии Кировской области во Всероссийской благотворительной программе «Арепливир – врачам». Она предусматривает создание в регионах запасов этого препарата для лечения врачей и медицинского персонала, которые работают с коронавирусными больными.

В своём выступлении Виктор Бондарев подчеркнул, что современный лекарственный препарат «Арепливир» получил одобрение экспертов и хорошо зарекомендовал себя на практике, показал эффективность в 99,9 проц случаев. По словам сенатора, в Кировскую область для лечения медицинских работников будет безвозмездно передано 1000 доз. «Разработчики сделали всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки сделать его доступным для граждан».

Виктор Бондарев принял участие в рабочей встрече делегации фармацевтической компании

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Виктор Бондарев

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Виктор Бондарев принял участие в рабочей встрече делегации фармацевтической компании

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Виктор Бондарев принял участие в рабочей встрече делегации фармацевтической компании

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Виктор Бондарев принял участие в рабочей встрече делегации фармацевтической компании

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Главный уролог Министерства здравоохранения России, Академик РАН Дмитрий Пушкарь, участвовавший в беседе по видео-конференц-связи, отметил, что новое лекарство облегчает лечение коронавируса и не допускает перехода заболевания в тяжёлую форму, что уменьшает количество дней госпитализации, а значит и снижает нагрузку на систему здравоохранения в целом.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев рассказал о высокой гражданской активности и широком волонтёрском движении в период пандемии. «Сотни жителей региона стали волонтёрами, работали в колл-центрах, доставляли необходимые продукты и лекарства пожилым соседям и больным коронавирусом, находившимся в самоизоляции».

В мероприятии также участвовали первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, министр здравоохранения региона Андрей Черняев, руководители медицинских организаций региона.

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