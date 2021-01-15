Д. Василенко посетил новое здание школы в Шлиссельбурге Ленинградской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вместе с главой региона осмотрели здание учебного заведения.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области и губернатор региона Александр Дрозденко посетили торжественное открытие в городе Шлиссельбурге Кировского района нового здания школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов.

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По словам сенатора, благодаря открытию нового здания школы удалось перевести всех учащихся города на обучение в одну смену. Новое здание общей площадью 14,5 тысяч квадратных метров рассчитано на 600 учащихся. На территории учреждения располагается стадион с беговой дорожкой, гимнастические, баскетбольные и волейбольные площадки, сектор метания мяча, а также отдельные площадки для настольного тенниса и подвижных игр.

Дмитрий Василенко посетил новое здание школы в Шлиссельбурге Ленинградской области

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Дмитрий Василенко посетил новое здание школы в Шлиссельбурге Ленинградской области

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Дмитрий Василенко посетил новое здание школы в Шлиссельбурге Ленинградской области

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Дмитрий Василенко посетил новое здание школы в Шлиссельбурге Ленинградской области

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Кроме того, в школе оборудованы и внедрены в процесс обучения естественнонаучная лаборатория, лаборатория робототехники и лаборатория 3D моделирования, рассказал Дмитрий Василенко.

С 2020 года в школе №1 реализуются федеральные проекты национального проекта «Образование»: «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка».

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