И. Святенко: В ходе весенней сессии профильный Комитет СФ особое внимание уделит вопросам здравоохранения и улучшения жизни граждан

Source: Russia – Council of the Federation

По словам сенатора, важно не только принять соответствующие законы, но и обеспечить их реализацию в регионах.

В период весенней сессии Комитет Совете Федерации по социальной политике особое внимание уделит вопросам здравоохранения и улучшения качества жизни граждан. Об этом сообщила председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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По ее словам, сенаторами запланирован ряд мероприятий по вопросам лекарственного обеспечения субъектов РФ, иммунопрофилактики и реабилитации переболевших новой коронавирусной инфекцией. «Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом стабилизируется, нам необходимо продолжить эту работу».

Инна Святенко отметила, что на первом заседании весенней сессии в рамках «правительственного часа» перед сенаторами приглашен выступить Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Каждого из нас волнуют вопросы развития российского здравоохранения. Это и модернизация первичного звена, и механизмы обеспечения лекарственными препаратами детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, а также повышение продолжительности жизни граждан и их активное долголетие», — отметила Инна Святенко.

Председатель Комитета пояснила, что сенаторы рассмотрят правоприменительную практику принятых федеральных законов и обсудят реализацию в регионах государственных проектов. «Будет проведен мониторинг снижения уровня безработицы, оказания социальной помощи на основании социального контракта, продолжена работа по устранению препятствий в расширении деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их вовлечения в оказание социальных услуг населению», — сказала сенатор.

Она добавила, что будет проведен анализ эффективности механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в сфере социального обслуживания, предусмотренных принятым в прошлом году Федеральным законом «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Инна Святенко отметила, что с внесением изменений в Трудовой кодекс РФ остается открытым вопрос с ненормированным рабочим днём граждан. В настоящее время, согласно ТК РФ, работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. «Нами сейчас прорабатываются законодательные инициативы по внесению изменений в Трудовой Кодекс, чтобы были предоставлены дополнительные трудовые гарантии гражданам с ненормированным рабочим днем. Когда будет принято консолидированное решение, законопроекты будут внесены в Государственную Думу».

По словам председателя профильного Комитета СФ, на контроле находятся также вопросы обеспечения жильем детей-сирот и адресной поддержки несовершеннолетних, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов.

«В планах Комитета пригласить к участию в заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» Министра спорта РФ Олега Матыцина. Необходимо обсудить развитие массового спорта в Российской Федерации», — отметила парламентарий. По ее словам, с прошлого года активно ведется работа над законопроектом, направленным на гармонизацию законодательства в сфере спорта и образования.

«Важно, чтобы тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, официально считались педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями», — пояснила сенатор.

Также продолжится работа по стимулированию граждан к ведению здорового образа жизни. «В частности, планируем поддержать законопроект о вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги. Сейчас в Налоговом кодексе уже предусмотрены ряд вычетов из этой категории — на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, благотворительность. Нужно расширить этот список».

По словам Инны Святенко, это позволит гражданам получить часть денег, которые были потрачены на фитнес, и использовать их, например, на оплату абонемента на следующий год.

Глава профильного Комитета СФ напомнила, что в прошлом году вместе с группой сенаторов она внесла законопроект, направленный на улучшение порядка пенсионного обеспечения и оказания социальной помощи гражданам. «Считаю, что необходимо перевести оформление пенсии по инвалидности из заявительного в беззаявительный. Сейчас гражданину с инвалидностью необходимо написать заявление, собрать соответствующие справки и предоставить в Пенсионный фонд. Хотя всю эту информацию фонд может сам получить в федеральном реестре», — рассказала сенатор. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе в профильном комитете запланировано на январь.

Не менее важным сенатор считает и направление развития внутреннего туризма: закон о туристкой деятельности, развитие народных художественных промыслов и креативных индустрий, которые помогут в регионах создавать новые «точки роста».

Также сенатор рассказала, что в период весенней сессии по поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко совместно с Федеральным агентством по туризму, общественными организациями в сфере туризма будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18 ноября 2020 года «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» в части порядка заселения в гостиницу детей при отсутствии с ними законных представителей.

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