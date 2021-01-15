К. Долгов: В Совете Федерации готовится ряд законопроектов для привлечения инвестиций в Арктику

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на экспертной дискуссии «Время для новых компетенций» в рамках Гайдаровского форума — 2021 «Россия и мир после пандемии».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области выступил на экспертной дискуссии «Время для новых компетенций» в рамках Гайдаровского форума — 2021 «Россия и мир после пандемии».

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Константин Долгов указал, что и перед началом пандемии был сделан неплохой задел в цифровой сфере, приняты важные законы. «Пандемия показала, что нам нужно очень серьезно двигаться дальше как в плане подготовки кадров для ИТ индустрии, для работы в условиях цифровой экономики, так и с точки зрения повышения цифровой грамотности населения».

«Одна из задач – обеспечение практически всех российских семей и школ доступом к скоростному интернету. Несомненно, очень важно не только готовить специалистов, но и развивать отечественное программное обеспечение. Мы понимаем, что сегодня в стратегических отраслях используется иностранное программное обеспечение. Это создает дополнительные риски. Проблему нужно решать, чтобы мы могли конкурировать на международной арене. Это серьезная сфера, и мы уделяем ей большое внимание».

По словам сенатора, не менее актуальными являются цифровые навыки, развитие которых крайне важно для современной экономики России в условиях конкурентного мира. Он подчеркнул важность цифровизации для Арктики. «Например, быстрая и эффективная связь с судами в северных морях — это вопрос выживания. Помимо этого Арктика предоставляет большие возможности, например, для создания центров обмена данными – ЦОД», — подчеркнул Константин Долгов.

Сенатор отметил, что на государственном уровне уделяется большое внимание развитию Арктической зоны, созданию благоприятного инвестиционного климата, комфортных условий для жизни.

По его словам, важно увеличить приток туда частных инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры. В российской Арктике сегодня создана специальная экономическая зона с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса.

По словам Константина Долгова, драйвером регионального развития могли бы стать ИТ проекты, реализуемые по модели государственно-частного партнерства, концессии. «На площадке Совета Федерации разрабатываются законопроекты, которые должны снять существующие барьеры. Это модернизация законодательства о концессионных соглашениях, ГЧП и муниципально-частном партнерстве для стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций к реализации проектов в сфере информационных технологий и связи в зоне Арктики и других стратегически важных регионах страны».

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