Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор в рамках региональной недели провел рабочую встречу с начальником УМВД по Астраханской области.

Председатель подкомитета по административному праву Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Башкин БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области в рамках региональной недели провел рабочую встречу с начальником УМВД по Астраханской области генерал-лейтенантом полиции Игорем Ромашкиным.

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На встрече собеседники обсудили ситуацию по борьбе с преступностью, особенно подчеркнув необходимость усиления борьбы с дистанционными преступлениями, разработке новых и современных методов противодействия киберпреступлениям.

Александр Башкин рассказал начальнику УМВД о своем участии в подготовке соглашения между Правительством Российской Федерации и Астраханской областью по передаче сотрудникам полиции полномочий в сфере поддержания общественного порядка в соответствии с законодательством региона.

Сенатор проинформировал начальника УМВД о работе над новой редакцией Кодекса РФ по административным правонарушениям и подчеркнул, что многие предложения по совершенствованию административного права возникают на основе анализа административной практики непосредственно в российских регионах, в том числе на территории Астраханской области.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам профилактики коррупционных правонарушений и укрепления общественной безопасности. Сенатор поблагодарил Игоря Ромашкина за активную работу с обращениями жителей Астраханской области и за прямое общение с представителями государственной власти и местного самоуправления региона.

«Обеспечение диалога между гражданами, общественными организациями и должностными лицами органов внутренних дел повышают эффективность власти и способствуют укреплению доверия к работе правоохранительных органов» — указал Александр Башкин.

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