Обращение по случаю 10-летия Следственного комитета

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с 10-летием образования Следственного комитета России как самостоятельного федерального государственного органа, наделённого широкими полномочиями в сфере уголовного судопроизводства, в целом в обеспечении законности и правопорядка.

Этот высокий, независимый статус позволил вывести работу следственных органов на новый качественный уровень, создать условия для более эффективной борьбы с коррупцией, преступлениями террористического и экстремистского характера, другими наиболее тяжкими и опасными для общества нарушениями закона.

Особо отмечу и такое направление вашей деятельности, имеющее не только юридическое, но и нравственное измерение, как пресечение любых попыток реабилитации нацизма.

Сегодня, без преувеличения, каждый следователь ведёт ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона.

Знаю, что абсолютное большинство следователей проявляют именно такие лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и чётко выполняют свой служебный долг, обеспечивают полноту и объективность предварительного расследования, что гарантирует справедливость приговора, а значит, и доверие, уважение людей к правоохранительной и судебной системе в целом.

Хочу особо подчеркнуть важность профилактической составляющей в работе Следственного комитета. Прошу уделять самое серьёзное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений, вести эту работу системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти.

При этом накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью.

В этой связи уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, в этом основа результативности вашей работы.

Ещё раз поздравляю вас и ветеранов ведомства с 10-летием Следственного комитета. Благодарю за службу в интересах России и наших граждан. Желаю вам успехов.

MIL OSI