Олег Матыцин принял участие в экспертной дискуссии «Развитие инклюзивного спорта» в рамках Гайдаровского форума – 2021

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 января, на Гайдаровском форуме – 2021 состоялась экспертная дискуссия «Развитие инклюзивного спорта». В мероприятии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александр Ружевич.

Участники обсудили важность интеграции в общество людей с особенностями интеллекта через спорт, воспитание и образование, а также проведение Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года в Казани.

«Развитие движения Специальной Олимпиады, интеграция в общество людей с особенностями интеллекта – эти вопросы становятся всё более важными для всего мирового сообщества, – отметил Олег Матыцин. – Наша задача – минимизировать различия между людьми, интегрировать лучшие практики и сделать так, чтобы люди с особенностями физического или интеллектуального развития не чувствовали себя обособленной частью общества. Важно включить здоровых людей в процесс образования, воспитания и взаимодействия с людьми, имеющими проблемы с интеллектуальным развитием».

В следующем году Россия впервые примет Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. Мероприятие пройдёт в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Спортивная программа включает соревнования по семи видам спорта: сноуборду, флорболу, горнолыжному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам, шорт-треку и бегу на снегоступах. В Играх ожидается участие 2000 спортсменов и юнифайд-партнёров (спортсменов без особенностей интеллектуального развития) из 108 стран, а также около 3000 волонтёров.

«В Российской Федерации движение Специальной Олимпиады насчитывает уже более 20 лет, и государство всегда уделяло ему большое внимание, – сказал Министр. – Право проведения Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2022 года было доверено России, а именно Казани – столице Республики Татарстан, которая известна во всём мире как организатор крупнейших международных соревнований. Стандарты, заданные в нашей стране, позволят организовать это мероприятия на самом высоком уровне».

«Для Министерства спорта организация и проведение спортивных мероприятий среди людей с особенностями интеллектуального развития – в числе приоритетных направлений, – заявил Олег Матыцин. – В 2021 году мы планируем провести восемь инклюзивных всероссийских соревнований по программе Специальной Олимпиады, тестовые соревнования в Казани. Россия – открытая страна, и мы готовы делиться нашим опытом с другими странами».

Олег Матыцин подчеркнул, что Минспорт России уделяет повышенное внимание подготовке кадров и повышению квалификации тренеров и специалистов: «Политика Министерства спорта заключается в том, что тренер, воспитатель – главный человек в спорте. У нас много программ, одна из них в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» – это повышение квалификации тренеров и специалистов. Важно включить в программу аспект, связанный с повышением квалификации специалистов, которые занимаются по программам Специальной Олимпиады, и обратить на это внимание региональных руководителей».

«На наших федеральных каналах важно больше рассказывать о семейных ценностях, воспитании, образовании, в том числе о воспитании в семьях детей с нарушением интеллектуального развития. Нужно больше информационно-позитивных новостей на эти темы. В этом отношении мы будем активно взаимодействовать с «Матч ТВ» и другими телеканалами», – добавил Министр.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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