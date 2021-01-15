С. Колбин: Настройка работы «Системы-112» в регионах дает возможность снизить размер ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел рабочую встречу с руководителями экстренных оперативных служб города Севастополя.

Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя, член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя провел рабочую встречу с начальником Управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Правительства Севастополя Алексеем Краснокутским и директором ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя» Владимиром Васильченко.

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По словам сенатора, целью встречи было обсуждение исполнения Федерального закона «Об обеспечении вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Этот документ был принят Государственной Думой, одобрен на 495-м заседании Совета Федерации и подписан Президентом РФ.

Сергей Колбин разъяснил, что скорейшая настройка работы «Системы-112» в регионах дает возможность снизить размер ущерба и потерь от происшествий и чрезвычайных ситуаций, а главное — выиграть дополнительное время для спасения человеческих жизней.

Сергей Колбин провел рабочую встречу с руководителями экстренных оперативных служб города Севастополя

Сенатор заслушал информацию о работе Единой дежурно-диспетчерский службы Севастополя. «Система 112» введена в субъекте в марте 2019 г. при финансовой и технической поддержке Федерального центра. В настоящий момент к ней подключены пять служб из требуемых шести. На очереди – интеграция службы реагирования на ЧС. Внедрено обращение граждан на единый номер 112 через СМС. «Это важно для людей с ограниченными возможностями здоровья – инвалидов по слуху и зрению, а также для человека, который обращается за помощью, не привлекая внимания преступников», — уточнил парламентарий.

«Внедрение в полном объеме принципов организации и функционирования «Системы-112» в Севастополе повысит качество реализации мер обеспечения правопорядка, общественной безопасности, оказания медицинской помощи», — подчеркнул Сергей Колбин, подводя итоги встречи.

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