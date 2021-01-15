Т. Гигель: Музейное дело в школах Республики Алтай будет развиваться и дальше

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор вручила заслуженные награды школьному музею села Сейка.

В ходе рабочей поездки в регион представитель в Совете Федерации законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай, член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай побывала в школьном краеведческом музее села Сейка. Он стал призером Всероссийского конкурса школьных музеев 2020 г., проведенного в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках патриотического проекта «Историческая память».

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Как отметила законодатель, в середине октября 2020 г. она уже встречалась с руководителем музея Анной Каланчиди и членами школьного музейного Совета, где сообщила, что в соответствии с разработанным положением конкурса призеры получат сертификат на 300 тыс. рублей.

Татьяна Гигель вручила заслуженные награды школьному музею села Сейка

Руководитель музея предложила на эти средства приобрести оргтехнику для учреждения и попросила сенатора оказать практическое содействие при покупке необходимого оборудования.

«В современных условиях подобного рода поддержка крайне важна для педагогов-энтузиастов, работающих в школьных музеях. Ведь они испытывают серьезные трудности при формировании современных экспозиций, приобретении стеллажей и витрин, не говоря об оргтехнике», — отметила Татьяна Гигель.

Поздравляя призеров с победой, сенатор выразила уверенность, что музейное дело в школах Республики Алтай будет развиваться и дальше. «Эта работа формирует у школьников неподдельный интерес к истории своего родного края, бережное отношение к своей малой Родине, ее культурно-историческому прошлому. Ни при каких условиях мы не позволим никому переписывать историю Великой Отечественной войны», — подчеркнула парламентарий.

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