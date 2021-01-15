Т. Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

Source: Russia – Council of the Federation

Жители посёлка смогут получать доступную и качественную медицинскую помощь, отметила сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области в ходе рабочей поездки в регион посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново.

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Сенатор вместе с губернатором региона Андреем Чибисом ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области проинспектировала готовность медучреждения к открытию. Амбулатория является структурным подразделением Центральной районной больницы города Североморска и обслуживает более 5 тысяч взрослых и детей.

По словам парламентария, в настоящее время, медицинское обслуживание жители получают в старом здании, не отвечающем современным стандартам, при этом новое здание площадью более 500 кв. м соответствует всем требованиям комфортной и доступной среды. На строительство нового здания в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения» было выделено более 61,5 миллиона рублей, приобретено оборудование и мебель.

Татьяна Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

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Татьяна Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

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Татьяна Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

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Татьяна Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

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Татьяна Кусайко посетила новую амбулаторию в посёлке Сафоново Мурманской области

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«Строительство амбулатории завершено 30 декабря 2020 года, она полностью готова к приёму пациентов, осталось получить разрешение от надзорных органов», — рассказала Татьяна Кусайко.

В ходе посещения глава региона дал поручение министру здравоохранения области Дмитрию Панычеву ускорить процедуру получения необходимых разрешений, чтобы уже в феврале жители смогли воспользоваться услугами новой амбулатории.

«Данная амбулатория отвечает всем современным требованиям к строительству, к оснащению оборудованием, а главное, она полностью укомплектована кадрами», — отметила Татьяна Кусайко. Она выразила уверенность, что теперь жители Сафонова будут получать доступную и качественную медицинскую помощь.

«Необходимо распространять такой опыт при проектировании и строительстве амбулаторий и ФАПов в Мурманской области», – подчеркнула сенатор.

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