Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Павел Власов15.01.2021 17:02

Церемония вручения наград Московской области и знаков отличия Роскосмоса

Год 60-летия первого полёта человека в космос для Центра подготовки космонавтов, носящего имя Юрия Алексеевича Гагарина, начался с торжественного момента. Знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени сегодня отмечен начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.

Вручая награду, депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичёв подчеркнул, что руководство Московской области высоко оценивает деятельность ЦПК и считает выдающимися достижения российских космонавтов. Знак «За заслуги перед Московской областью» II степени вручили командиру отряда космонавтов Роскосмоса, Герою России Олегу Кононенко.

«Хочу выразить огромную благодарность Правительству Московской области и лично Губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за награду и внимание к отряду космонавтов. Мои коллеги активно участвуют в жизни региона. Как правило, ежегодно космонавты выполняют до четырех сотен командировок, треть которых приходится на Московскую область. Мы встречаемся со школьниками, студентами, трудовыми коллективами. И хотя сейчас это приходится делать в онлайн-формате, космонавты всегда на связи», — подчеркнул Олег Кононенко.

У лётчика-космонавта РФ, Героя России Анатолия Иванишина сегодня двойной праздник. Знак Преподобного Сергия Радонежского он получил в день своего рождения. Утром космонавт принимал поздравления, а чуть позже планировал приступить к занятиям по философии. Иванишин учится в аспирантуре Института информационных технологий и прикладной математики МАИ.

«Желаю дальнейшего продвижения в профессиональной деятельности, благополучия, здоровья и как можно дольше оставаться готовым к дальнейшим полетам, — обратился к имениннику Павел Власов. — Пандемия коронавируса все еще не позволяет проводить масштабные мероприятия, но я очень рад, что сегодня нам удалось собраться и поздравить космонавтов».

Знаком Преподобного Сергия Радонежского также награждены лётчики-космонавты РФ, Герои России Олег Новицкий, Александр Скворцов, Олег Артемьев, Алексей Овчинин, Олег Скрипочка, Андрей Борисенко, Антон Шкаплеров, Александр Мисуркин, Сергей Рыжиков, Сергей Прокопьев. Большинство из них смогли побывать сегодня на торжественной церемонии. Знак Преподобного Сергия Радонежского вручается за особо плодотворную государственную, благотворительную и общественную деятельность на благо Московской области.

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По поручению Дмитрия Рогозина почетными грамотами Госкорпорации «Роскосмос» за личный вклад в реализацию космических программ и проектов, а также за многолетний добросовестный труд награждены космонавты-испытатели Мухтар Аймаханов, Анна Кикина, Николай Чуб, Сергей Кудь-Сверчков, Иван Вагнер, Петр Дубров, Сергей Корсаков, Дмитрий Петелин, Андрей Бабкин, Денис Матвеев, Андрей Федяев. У всех, кроме Ивана Вагнера, пока нет за плечами полетов в космос. Сергей Кудь-Сверчков вместе с Сергеем Рыжиковым, которых наградили Знаком Преподобного Сергия Радонежского, сейчас находятся на борту Международной космической станции. Космонавты, еще не покорившие внеземное пространство, упорно идут навстречу своей мечте, тщательно готовятся к полётам, и, безусловно, заслуживают признания их труда.

Участников торжества поздравил глава городского округа Звёздный городок Евгений Баришевский. В своем выступлении он выразил надежду на то, что в наступившем году эпидемиологическая ситуация стабилизируется и получится проводить мероприятия в очном формате. Тем более, что вновь грядет значимый юбилей — 60-летие полёта Юрия Гагарина, на который у ЦПК и администрации Звёздного городка много планов по совместным мероприятиям.

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