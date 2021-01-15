Ю. Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пообщался с воспитанниками и педагогами.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти ЕАО Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области во время рабочей поездки в регион посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане.

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Сенатор ознакомился с условиями жизни детей, пообщался с воспитанниками и педагогами и вручил сотрудникам учреждения очистители воздуха и пульсоксиметры.

Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

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«Борьба с новой коронавирусной инфекцией продолжается. В Доме ребенка должны быть идеальные условия по обеззараживанию воздуха. В нынешней эпидемиологической ситуации также должны быть возможности оперативного измерения уровня насыщения кислородом крови», – сказал Юрий Валяев.

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