Ю. Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор пообщался с воспитанниками и педагогами.
Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти ЕАО Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области во время рабочей поездки в регион посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане.
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Сенатор ознакомился с условиями жизни детей, пообщался с воспитанниками и педагогами и вручил сотрудникам учреждения очистители воздуха и пульсоксиметры.
Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане
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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане
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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане
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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане
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Юрий Валяев посетил специализированный Дом ребенка в Биробиджане
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«Борьба с новой коронавирусной инфекцией продолжается. В Доме ребенка должны быть идеальные условия по обеззараживанию воздуха. В нынешней эпидемиологической ситуации также должны быть возможности оперативного измерения уровня насыщения кислородом крови», – сказал Юрий Валяев.