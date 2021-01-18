Ангелина Голикова – серебряный призёр Чемпионата Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье

Source: Russia Ministry of Sport

16-17 января в Херенвене (Нилерланды) прошёл Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Были разыграны медали в классическом и спринтерском многоборье.

Единственную медаль для сборной России завоевала Ангелина Голикова, ставшая серебряным призёром в спринтерском многоборье. При этом россиянка выиграла обе дистанции на 500 м. Победила в общем зачёте голландка Ютта Лердам, «бронза» у её соотечественницы Фемке Кок (149,870).

В классическом многоборье лучший результат среди россиянок показала Наталья Воронина, занявшая четвёртое место. Золотую медаль выиграла Антоинетте де Йонг из Нидерландов, «серебро» – её соотечественница Ирен Схаутен, «бронзу» – чешка Мартина Сабликова.

В мужских соревнованиях в спринтерском многоборье чемпионом стал голландец Томас Крол, вторым – его соотечественник Хейн Оттерспер, третьим – немец Йоэль Дуфтер. Лучший результат среди россиян у Виктора Лобаса – 12-е место.

В классическом многоборье «золото» и «серебро» у голландцев Патрика Руста и Марселя Боскера соответственно. Третьим стал норвежец Сверре Лунде Педерсен. Россиянин Сергей Трофимов занял восьмое место.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдёт здесь же, в Херенвене, с 11 по 14 февраля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Ангелину Голикову и её тренеров с серебряной медалью Чемпионата Европы и желает новых успехов и побед!

Фото: Международный союз конькобежцев

Пресс-служба Минспорта России

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