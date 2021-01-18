А. Артамонов: Нам предстоит большая работа в области финансового, бюджетного и налогового законодательства

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам продолжит работу над реализацией задач, поставленных Президентом, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области в режиме видеоконференции провел первое в весеннюю сессию заседание Комитета СФ.

«В 2020 году на встрече Президента России Владимира Путина с сенаторами были обозначены основные направления налогово-бюджетной политики, поставлены задачи неукоснительного исполнения социальных обязательств государства перед нашими гражданами», — сказал Анатолий Артамонов.

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«Наш Комитет в этом году активно продолжит работу над реализацией всех поставленных Президентом Российской Федерации задач», — подчеркнул сенатор.

Наш Комитет в этом году активно продолжит работу над реализацией всех поставленных Президентом Российской Федерации задач

По его словам, предстоит большая работа по основным направлениям деятельности в области финансового, бюджетного и налогового законодательства. В период весенней сессии 2021 года в Государственной Думе планируются к рассмотрению большое количество законопроектов, относящихся к деятельности Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

«Это ряд законопроектов по совершенствованию законодательства о налогах и сборах. В том числе, в части особенностей налогообложения цифровой валюты. Большое внимание будет уделено обложению НДФЛ, а точнее упрощению и расширению получения по данному налогу, традиционно не останется в стороне и вопрос обложения НДПИ в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд и другие», — отметил парламентарий.

«В блоке бюджетного законодательства мы рассмотрим законопроекты, связанные с внесением изменений в Бюджетный кодекс. Мы также продолжим работу по совершенствованию законодательства, касающегося финансовой сферы. Остаются актуальными задачи по дальнейшему формированию конкурентной среды, развитию современных финансовых технологий, реализации инфраструктурных проектов в целях предоставления качественных финансовых услуг для граждан и организаций», — сказал Анатолий Артамонов.

По его словам, интересная тема, реализующая современные цифровые технологии, — это цифровой рубль. «Тем не менее, у профессионального сообщества существует много вопросов. Мы договорились с Банком России, что будем тесно взаимодействовать в целях нахождения оптимальных решений».

Парламентарий отметил тему эффективной защиты потребителей на финансовом рынке, особенно неквалифицированных инвесторов.

«В целях создания условий для формирования в экономике долгосрочных финансовых ресурсов мы будем заниматься совершенствованием деятельности небанковских финансовых институтов, таких как страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, уделять внимание развитию механизмов доверительного управления, коллективного инвестирования и индивидуальных инвестиционных счетов. В поле нашего зрения остаются вопросы развития законодательного регулирования субъектов алкогольного рынка. Кроме того, нам предстоит рассмотреть достаточно объемный третий оптимизационный законопроект, связанный с государственными и муниципальными закупками», — сказал Анатолий Артамонов.

Также будет продолжена работа по Плану законопроектной деятельности Правительства РФ. «Важной задачей для Комитета СФ традиционно является рассмотрение проекта федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2020 год». Этот законопроект Правительство планирует внести в Государственную Думу в июле этого года, то есть мы сможем его принять только в осеннюю сессию. Но у нас есть поручение Председателя СФ Валентины Матвиенко принять отчет об исполнении федерального бюджета на 2020 год до конца весенней сессии. Надо провести дополнительные консультации с Министерством финансов по возможному более раннему сроку его внесения в Государственную Думу».

Также Правительство должно подготовить изменения в налоговой кодекс в части реализации основных направлений налоговой политики.

Комитет продолжит работу над внесением изменений в Бюджетный кодекс, отметил сенатор.

По словам Анатолия Артамонова, один из немаловажных законов в сфере финансового контроля – законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

«Также хочу отметить законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» и статью 241 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части расширения перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений», — сказал он.

Анатолий Артамонов указал, что с марта текущего года сенаторы начнут принимать участие в работе над концепцией бюджета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годы.

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