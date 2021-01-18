А. Артамонов: Необходимо всесторонне рассмотреть проект введения цифрового рубля с учетом всех рисков и возможностей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в совещании, посвященном перспективам введения этого финансового инструмента в России.

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в совещании на тему «Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации».

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В мероприятии участвовали заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по аграрно-производственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики сенатор Ахмат Салгапаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин, представители экспертного сообщества.

Ольга Скоробогатова и Алексей Заботкин представили доклад «Цифровой рубль». Согласно документу, выпуск в России цифровой валюты Центрального банка – цифрового рубля как дополнительной формы денег, продиктован необходимостью повышения скорости денежных расчетов, их удобства, безопасности и снижения комиссии, наряду с расширением применения цифровых финансовых технологий банками, предприятиями и государством.

Как указано в докладе, цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму национальной валюты и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег. Пользоваться цифровыми рублями можно будет при помощи мобильных устройств и других носителей, как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Эмиссию будет осуществлять Банк России. Наряду с наличными и безналичными рублями цифровой рубль станет дополнительной формой денег. При этом будет обеспечена простота конвертации рубля из одной формы в другую.

Для того, чтобы цифровой рубль вошел в обиход, необходимо создать дополнительную платежную инфраструктуру

Для того, чтобы цифровой рубль вошел в обиход, необходимо создать дополнительную платежную инфраструктуру, что, по мнению авторов доклада, будет способствовать дальнейшему развитию и дополнительному повышению устойчивости платежной системы России. Указано также, что создание цифрового рубля предоставит дополнительную возможность для граждан и бизнеса по осуществлению удобных и быстрых платежей в цифровой форме, а также даст толчок к дальнейшему совершенствованию платежных технологий.

Разработка цифрового рубля Банком России будет осуществляться поэтапно. На данном этапе совместно с профессиональными участниками финансового рынка и экспертами проводится оценка возможностей и перспектив его введения, определения его концепции, преимущества, возможные риски, этапы и сроки реализации проекта.

По словам Анатолия Артамонова, введение цифрового рубля – это важное событие для нашей страны. При этом сенатор указал на необходимость всестороннего рассмотрения этого проекта и учета всех рисков и возможностей.

Глава Комитета СФ попросил рассмотреть вопрос о возможных потерях налоговой системы за счет снижения объемов услуг для банков. Также сенатор заявил о важности учета вопросов безопасности в вопросе хранения сбережений и накоплений в электронном кошельке. В качестве одного из вариантов обеспечения сохранности средств парламентарий предложил страхование цифровых рублей. Также, по его мнению, не до конца проработан механизм проведения платежей с использованием цифрового рубля в режиме офлайн при отсутствии сети интернет и мобильной связи. Кроме того, парламентарий отметил необходимость вовлечения региональных властей в обсуждении этого проекта.

«В целом, цифровая валюта – это, конечно же, наше будущее. Желаю Банку России успехов в продвижении этого важного проекта. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам готов к разностороннему сотрудничеству по этому проекту и к участию в разработке необходимой законотворческой базы», — сказал Анатолий Артамонов.

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