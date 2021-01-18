А. Майоров: Стратегический законопроект по декриминализации лесной отрасли подготовлен для принятия во втором чтении

Source: Russia – Council of the Federation

Завершена работа над законопроектом о внесении изменений в Лесной кодекс РФ и другие законодательные в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины, сообщил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия проинформировал о завершении работы над законопроектом «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования отношений, связанных с оборотом древесины», принятом в первом чтении.

Документ был внесен сенаторами Российской Федерации Юрием Воробьевым, ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Алексеем Майоровым, Людмилой Талабаевой, ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Татьяной Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай депутатами Государственной Думы.

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Сенатор сообщил, что 15 января текущего года Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями рассмотрел законопроект, доработанный с учетом поправок Правительства РФ, и принял решение рекомендовать нижней палате принять его во втором чтении. Предлагаемая дата рассмотрения Государственной Думой 19 января 2021 г.

Алексей Майоров подчеркнул, что этот законопроект внесен в соответствии с поручениями Президента России по итогам совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса и носит стратегический характер.

Законопроект обеспечит правовую основу для создания в кратчайшие сроки федеральной государственной информационной системы лесного комплекса

Как пояснил глава Комитета СФ, с учетом поправок Правительства РФ законопроект обеспечит правовую основу для создания в кратчайшие сроки федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Это позволит прослеживать путь древесины от ее заготовки до производства продукции ее переработки, создать и вести государственный лесной реестр в электронной форме, а также провести в 2021 г. в отдельных субъектах Российской Федерации эксперимента по осуществлению уполномоченным федеральным органом исполнительной власти федерального государственного лесного надзора.

Алексей Майоров подчеркнул, что Правительством РФ уже начата реализация комплекса мер по декриминализации лесной отрасли. «Без этого закона сделать это быстро и эффективно невозможно, поэтому мы сделаем все необходимое, чтобы обеспечить его принятие в кратчайшие сроки».

Сенатор отметил, что Комитет СФ направлял в Государственную Думу свои замечания и предложения к законопроекту и поправками Правительства РФ. Они в значительной степени учтены. «Мы эти поправки поддерживаем», — сказал сенатор.

Также Алексей Майоров отметил, что для реализации положений принимаемого федерального закона потребуется принятие свыше 30 нормативных правовых актов. Эта работа должна и будет осуществляться под строгим парламентским контролем, считает парламентарий.

«При реализации такого масштабного государственного проекта необходимо минимизировать риски добросовестных лесопользователей. В этой связи мы внимательно проанализировали и поддерживаем предложения Российского Союза промышленников и предпринимателей в части, касающейся обеспечения защиты конфиденциальных условий сделки о цене древесины, составляющих коммерческую тайну», — подчеркнул законодатель.

Алексей Майоров обратил внимание, что в настоящее время идет серьезная работа по развитию лесной отрасли. В частности, по поручению главы государства Правительству РФ было поручено разработать и утвердить новую Стратегию развития лесного комплекса РФ. «Сейчас документ находится на выходе из кабинета министров», — уточнил сенатор.

Он напомнил, что в середине декабря проект Стратегии был направлен в Совет Федерации и в соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга рабочей группой под руководством вице-спикера СФ Юрия Воробьева проект Стратегии был рассмотрен, проанализирован профильными Комитетами Совета Федерации (Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитетом СФ по экономической политике).

«Проект Стратегии, а это около 150 страниц, был серьезно изучен нашими комитетами. Мы привлекли к этой работе несколько регионов. Концепцию Стратегии Совет Федерации поддержал. Предложения и комментарии были направлены в Правительство РФ 30 декабря», — подчеркнул Алексей Майоров.

Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, Совет Федерации высказал ряд предложений. «Постановлением палаты мы рекомендовали Правительству РФ обеспечить участие в подготовке проекта Стратегии органов государственной власти субъектов Федерации, научных и общественных природоохранных организаций. И предложили направить документ в регионы», — проинформировал Алексей Майоров. При этом он указал, что Совет Федерации готов оказать необходимое содействие в обобщении предложений регионов.

«Мы также считаем, что основой для реализации Стратегии является разрабатываемый план мероприятий. Нами предложено федеральным органам исполнительной власти активно взаимодействовать с Советом Федерации по вопросам подготовки и реализации этого плана. Кроме этого в нем важно предусмотреть мониторинг практики правоприменения Стратегии и возможность внесения изменений в документ с целью его актуализации», — уточнил он.

Алексей Майоров заверил, что Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию продолжит работу с субъектами Российской Федерации в целях реализации всех этих предложений.

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