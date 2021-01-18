А. Чернецкий посетил Уральский завод транспортного машиностроения

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор ознакомился с новинками трамвайного производства и пообщался с коллективом предприятия.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного органа государственной власти Свердловской области Аркадий Чернецкий ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области посетил Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтрансмаш). Предприятие входит в концерн Уралвагонзавод государственной корпорации Ростех.

Сенатор осмотрел производственно-технологический комплекс по выпуску трамвайных вагонов. Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров представил ему новую разработку предприятия – ретро-трамвай, который может использоваться в туристических целях. Трамвай объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике.

Трамвайное производство на Уралтрансмаше было налажено в конце 90-х годов по инициативе руководства города и завода. Сейчас широкий модельный ряд екатеринбургских трамваев поставляется в десятки городов России.

Аркадий Чернецкий посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

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Аркадий Чернецкий посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

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Аркадий Чернецкий посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

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Аркадий Чернецкий

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Аркадий Чернецкий посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

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Аркадий Чернецкий посетил АО «Уралтрансмаш», входящий в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»

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Сенатор также посетил производственно-технологический комплекс по выпуску спецтехники. Предприятие специализируется на продукции как гражданского, так и военного назначения.

В Музейном центре предприятия Аркадий Чернецкий встретился с трудовым коллективом завода, членами профсоюзного комитета и совета работающей молодежи, а также с учениками заводской системы обучения и профессионального продвижения «Вертикаль».

Аркадий Чернецкий начинал свой трудовой путь на Уральском заводе транспортного машиностроения, за 13 лет прошел производственный путь от мастера до заместителя генерального директора по производству.

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