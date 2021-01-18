Встреча с директором Российского института стратегических исследований Михаилом Фрадковым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Михаил Ефимович, добрый день! Как институт работает?

М.Фрадков Фрадков Михаил ЕфимовичДиректор Российского института стратегических исследований : Владимир Владимирович, спасибо, Вы проявляете постоянную заботу об институте. Я думаю, что это залог облагораживания нашей работы в хорошем, широком смысле. Потому что мы пытаемся занять публичное место в экспертной среде, причём и среди своих и среди зарубежных экспертов. Работа не простая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления.

Вы дали нам возможность сделать представительское помещение для института, что очень важно, потому что это площадка, на которую мы можем привлекать этих самых экспертов и заниматься комплексным анализом. Это, мне кажется, сейчас требуется.

Одновременно Вы мне поручили представлять Россию в китайском проекте «Пояс и путь» [«Один пояс, один путь»]. Поэтому мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит «Пояс и путь», чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов.

В.Путин: Какие темы, Вы считаете, сейчас наиболее приоритетные, которыми занимается институт?

М.Фрадков: Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде – и в политике, и в экономике. Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве.

Много тем, мы работаем в институте по пятидесяти основным направлениям. Мы взяли сейчас на вооружение, и Вы дали такое поручение, чтобы заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология.

Налаживаем сейчас отношения с Федеральным центром социологии. Это большой институт, который вместе с нами, как мне кажется, может дополнительные данные социологических опросов превратить в какие-то рекомендации на сегодняшний день. Мне кажется, что вот эти вопросы могут интересовать и руководство страны.

Мы не только пишем, но и собираемся обсуждать и говорить. Поэтому налаживаем отношения с издательствами. Тоже работа не очень характерная для института в прошлом, но мне кажется, что очень важная. Вы такое поручение давали. Поэтому вот эти вот современные сюжеты очень важны на сегодняшний день и для молодежи, потому что жизнь быстро идет и потерять темп тоже не хотелось бы, но и свои устои сохранить. Вы обращаете на это внимание, нам кажется, что это очень важно. Нужно для этого привлечь интеллектуальный потенциал экспертов. Хотим, чтобы институт стал публичной площадкой, чтобы эти вопросы и, возможно, другие обсуждать.

MIL OSI