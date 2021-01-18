В Ярославле прошёл этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике

Source: Russia Ministry of Sport

16 и 17 января в Ярославле в спорткомплексе «Подолино» прошёл второй этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика». В церемонии открытия соревнований приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент Федерации фристайла России Алексей Курашов.

«От имени Министерства спорта приветствую участников и организаторов этапа Кубка мира по фристайлу на этом празднике зимнего спорта, – сказал Олег Матыцин. – Выражаю признательность Правительству Ярославской области за гостеприимный приём и самые высокие стандарты организации соревнований. Также хочу поблагодарить Международную федерацию лыжного спорта за доверие и многолетнее конструктивное сотрудничество. Россия всегда есть и будет открытой страной, которая готова принимать крупнейшие международные соревнования на самом высоком уровне».

В турнире приняли участие 56 фристайлистов из России, Беларуси, Швейцарии, Германии, Канады, Австралии, Японии, США, Великобритании и Казахстана.

В субботу победителем мужского зачёта стал Максим Буров, второе место занял Павел Кротов, у женщин третье место заняла Любовь Никитина. В воскресенье лучшим в индивидуальных соревнованиях снова стал Максим Буров, второе место занял Станислав Никитин. В командных соревнованиях победу одержала сборная России в составе Анастасии Прытковой, Максима Бурова и Павла Кротова.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу в лыжной акробатике пройдёт в Москве 23 января.

Фото: пресс-служба Правительства Ярославской области

Пресс-служба Минспорта России

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